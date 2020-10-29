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CD Projekt RED: большая часть команды Cyberpunk 2077 не перерабатывает, так как завершила свои задачи

Ещё до третьего переноса Cyberpunk 2077 CD Projekt RED попала в скандал из-за переработок. Известный журналист Джейсон Шрайер (Jason Schreier) рассказал, что создатели игры трудятся шесть дней в неделю. CDPR не стала отмалчиваться и поведала о премиях, которые сотрудники компании получат за сверхурочные часы. А сейчас генеральный директор студии Адам Кичиньский (Adam Kicinski) снова высказался на эту тему. По его словам, большая часть команды уже не перерабатывает.

Как передаёт ресурс PCGamer, в разговоре с инвесторами Адам Кичиньский заявил: «Конечно, эту тему подхватили СМИ, и отдельные люди [из CD Projekt RED] действительно сильно перерабатывали. Но большая часть команды не трудится сверхурочно, так как справилась со своими обязанностями. В основном перерабатывают тестировщики, инженеры и программисты, но это не так уж и тяжело. Конечно, [график] немного расширился, однако мы имеем отзывы команды, которая счастлива, что получила три дополнительные недели. Поэтому мы не видим никакой угрозы в переработках».

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и Google Stadia. Позже появятся версии проекта для консолей следующего поколения.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, экшен-rpg
cyberpunk 2077, cd projekt red, экшен-rpg
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