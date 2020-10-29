США готовы давать лицензии на поставку компонентов для Huawei. Но понемногу и в некритичных областях

Санкции со стороны США серьёзно ударили по Huawei. Сначала компании было запрещено продавать свою продукцию на территории США. Позже был введён запрет на торговлю с американскими компаниями. Но самым сильным ударом для китайской компании стал запрет на покупку компонентов, содержащих американские технологии, в том числе процессоров. К счастью, по данным Financial Times, США может снова разрешить компаниям работать с Huawei, однако с серьёзными ограничениями.

Представитель одной из компаний, работающих в сфере полупроводников, в разговоре с Financial Times сообщил, что, по словам Министерства торговли США, заявки на получение лицензии на поставку продукции Huawei компаниями, производящими чипы, обрабатываются с целью отказа. Тем не менее, чипмейкеры имеют шанс получить разрешение на сотрудничество с китайским техногигантом при условии, что они докажут, что поставляемые ими компоненты не имеют отношения к технологиям 5G. В любом случае, вероятность того, что США позволят компаниям продавать Huawei чипсеты крайне мала. Речь скорее идёт о различных компонентах для смартфонов, например, контроллерах, которые необходимы для реализации работы камеры, дисплея и прочей периферии.

Хорошим знаком является то, что за последнее время Вашингтон разрешил сразу нескольким компаниям возобновить поставки Huawei компонентов, не связанных с 5G-технологиями. Так, ранее на этой неделе Samsung Display получила разрешение на поставки своих экранов Huawei, а сегодня стало известно, что Sony и OmniVision получили аналогичное разрешение на поставки датчиков изображения для камер. К сожалению, в данный момент информации о возобновлении сотрудничества Huawei с какими-либо производителями микросхем нет. Последнее слово по-прежнему остаётся за Министерством торговли США.

«Мы считаем, что это убедительный признак того, что США намерены позволить Huawei остаться в бизнесе по производству смартфонов, поскольку он не представляет угроз национальной безопасности страны», — сообщает Эдисон Ли (Edison Lee), аналитик Jefferies.

По словам Ли, Вашингтон, вероятно, позволит Qualcomm и MediaTek возобновить поставки Huawei некоторых чипов, необходимых для производства смартфонов. Однако о 5G-оборудовании не может быть и речи. В то же время отраслевые эксперты предостерегают от завышенных ожиданий по этому поводу, указывая на то, что такие поблажки являются ошибочными политическими решениями администрации Трампа.