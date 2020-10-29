3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостиIntel пообещала, что Rocket Lake-S ускор...
Новости Hardware

Intel пообещала, что Rocket Lake-S ускорятся как за счёт IPC, так и благодаря высокой частоте

Подготовку к предстоящему анонсу процессоров Ryzen 5000 ведёт не только AMD, но и Intel. Но ввиду того, что пока у Intel нет готовых к выпуску десктопных продуктов, компания прибегает к словесным интервенциям. Сегодня Intel официально разгласила подробности, касающиеся архитектуры и производительности перспективных настольных процессоров Rocket Lake-S, запланированных к выпуску в первом квартале 2021 года.

В распространённом сегодня пресс-релизе Intel утверждает, что семейство десктопных процессоров Core 11-го поколения, фигурирующее под кодовым именем Rocket Lake-S, сможет предложить значительный прирост производительности по сравнению с существующими предложениями семейства Comet Lake-S. Этот прирост будет обусловлен двумя факторами: увеличением показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций) за счёт микроархитектурных усовершенствований с одной стороны и одновременным ростом тактовой частоты — с другой.

Intel поясняет, что в основе процессоров Rocket Lake-S будет лежать новая микроархитектура Cypress Cove, основанная на ядрах Sunny Cove, применяемых в мобильных процессорах Ice Lake. В мобильном сегменте они уже обеспечили 18-процентный прирост показателя IPC по сравнению с ядрами Skylake, и сегодня Intel вновь подтвердила, что Cypress Cove окажутся производительнее применяемых в актуальных десктопных процессорах ядер на двузначное число процентов даже при сравнении на одинаковой тактовой частоте.

Попутно процессоры Rocket Lake-S получат поддержку новых инструкций AVX-512 VNNI, что позволит существенно ускорить работу алгоритмов, используемых при решении задач машинного обучения.

Вместе с этим в Rocket Lake-S будет переработан контроллер памяти, который станет официально совместим с DDR4-3200, и контроллер PCI Express, который получит совместимость с PCIe 4.0-устройствами. Число внутрипроцессорных линий PCI Express увеличится до 20, что позволит подключать напрямую к CPU не только графические карты, но и SSD. Правда, для реализации всех этих возможностей в паре с Rocket Lake-S нужно будет применять новые материнские платы на чипсетах серии 500.

Заметные перемены произойдут и с графическим ядром Rocket Lake-S. Оно мигрирует на архитектуру Xe Graphics и станет примерно в полтора раза производительнее, чем графика в Comet Lake-S. Вместе с этим Intel обещает улучшить технологию Quick Sync, добавив возможность аппаратного кодирования 12-битного 4K60-видео в форматах HEVC и VP9, а также 10-битного 4K60-видео в формате AV1. Также добавится одновременная поддержка графическим ядром до трёх 4K-дисплеев с частотой 60 Гц.

Как указано в распространённом Intel документе, флагманские Rocket Lake-S скорее всего будут иметь 8 ядер и 16 потоков. При производстве этих процессоров Intel продолжит опираться на 14-нм технологию, поэтому никаких принципиальных изменений с тепловыделением не произойдёт. Для старших моделей указывается TDP на уровне 125 Вт и предельное кратковременное потребление (PL2) до 250 Вт.

Intel официально говорит, что настольные процессоры Core 11-го поколения будут представлены в первом квартале 2021 года, а неофициальные источники в качестве времени появления Rocket Lake-S дают более узкий временной интервал — март следующего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ранний образец Intel Rocket Lake-S запустили в плате на чипсете Z490: PCI Express 4.0 — работает
Intel обновит платформу LGA 1200 новыми чипсетами в марте. Они понадобятся для процессоров Rocket Lake
Ноутбуки на 11-м поколении процессоров Intel Core можно будет купить уже в октябре. И в России тоже
Новая статья: Huawei WATCH GT 2 Pro: титановые смарт-часы
Galax представила четыре варианта GeForce RTX 3070 с массивными системами охлаждения
Noctua выпустила чёрные версии кулеров NH-D15S и NH-U9S
Рубрики: Новости Hardware,
Теги: intel, rocket lake, процессор
intel, rocket lake, процессор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 621
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 201
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 155
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 147

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакеры добыли ключ шифрования микрокода процессоров Intel. Это упростит реверс-инжиниринг
«Мы тоже люди, как и вы»: разработчики Cyberpunk 2077 начали получать угрозы расправой из-за очередного переноса игры
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Новая статья: Huawei WATCH GT 2 Pro: титановые смарт-часы
Netflix представила Леона и Клэр из нового сериала Resident Evil: Infinite Darkness 46 мин.
Приключение Spirit of the North выйдет на PS5 в улучшенной версии 2 ч.
AMD помогла разработчикам Godfall и DiRT 5 добавить тени с трассировкой лучей, но разница едва заметна 2 ч.
«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox 2 ч.
NVIDIA показала трейлер Watch Dogs: Legion с акцентом на трассировку лучей и DLSS 2 ч.
Видео: похорошевшие локации и грозные боссы во втором геймплейном трейлере ремейка Demon’s Souls 3 ч.
Драйвер GeForce 457.09: поддержка Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Ghostrunner, другие новшества и масса исправлений 3 ч.
Huawei опубликовала график выпуска бета-версии EMUI 11. Её получат 37 устройств Huawei и Honor 3 ч.
Серия Wizardry вернётся: японская компания Drecom купила авторские права и выпустит новую часть 4 ч.
Киберпанковый Лавкрафт: состоялся релиз мрачного триллера Transient от создателей Conarium 4 ч.
NASA объявило конкурс на лучшие идеи лунных погрузочно-разгрузочных механизмов 5 мин.
LG выпустила смартфон K92 5G с процессором Snapdragon 690 и 64-Мп камерой по цене $360 20 мин.
Владелец TikTok выпустил умную настольную лампу за $120 25 мин.
Четверть выручки AMD за минувший квартал принесли консоли, а 15 % — серверы 40 мин.
Сети 5G сделают гидроэлектростанции Китая умнее и безопаснее 58 мин.
Новая статья: Компьютер месяца. Спецвыпуск: тестируем сборку с GeForce RTX 3070 и сравниваем ее с игровыми системами прошлых лет 2 ч.
Apple увеличила заказы на лидары в связи с высоким спросом на iPhone 12 Pro 2 ч.
Слухи: США разрешили чипмейкерам возобновить поставки Huawei 2 ч.
Смартфоны Huawei без сервисов Google заняли 10 % российского рынка 2 ч.
Раскрыта необычная конфигурация камеры Samsung Galaxy S21 Ultra 2 ч.