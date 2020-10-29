Intel пообещала, что Rocket Lake-S ускорятся как за счёт IPC, так и благодаря высокой частоте

Подготовку к предстоящему анонсу процессоров Ryzen 5000 ведёт не только AMD, но и Intel. Но ввиду того, что пока у Intel нет готовых к выпуску десктопных продуктов, компания прибегает к словесным интервенциям. Сегодня Intel официально разгласила подробности, касающиеся архитектуры и производительности перспективных настольных процессоров Rocket Lake-S, запланированных к выпуску в первом квартале 2021 года.

В распространённом сегодня пресс-релизе Intel утверждает, что семейство десктопных процессоров Core 11-го поколения, фигурирующее под кодовым именем Rocket Lake-S, сможет предложить значительный прирост производительности по сравнению с существующими предложениями семейства Comet Lake-S. Этот прирост будет обусловлен двумя факторами: увеличением показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций) за счёт микроархитектурных усовершенствований с одной стороны и одновременным ростом тактовой частоты — с другой.

Intel поясняет, что в основе процессоров Rocket Lake-S будет лежать новая микроархитектура Cypress Cove, основанная на ядрах Sunny Cove, применяемых в мобильных процессорах Ice Lake. В мобильном сегменте они уже обеспечили 18-процентный прирост показателя IPC по сравнению с ядрами Skylake, и сегодня Intel вновь подтвердила, что Cypress Cove окажутся производительнее применяемых в актуальных десктопных процессорах ядер на двузначное число процентов даже при сравнении на одинаковой тактовой частоте.

Попутно процессоры Rocket Lake-S получат поддержку новых инструкций AVX-512 VNNI, что позволит существенно ускорить работу алгоритмов, используемых при решении задач машинного обучения.

Вместе с этим в Rocket Lake-S будет переработан контроллер памяти, который станет официально совместим с DDR4-3200, и контроллер PCI Express, который получит совместимость с PCIe 4.0-устройствами. Число внутрипроцессорных линий PCI Express увеличится до 20, что позволит подключать напрямую к CPU не только графические карты, но и SSD. Правда, для реализации всех этих возможностей в паре с Rocket Lake-S нужно будет применять новые материнские платы на чипсетах серии 500.

Заметные перемены произойдут и с графическим ядром Rocket Lake-S. Оно мигрирует на архитектуру Xe Graphics и станет примерно в полтора раза производительнее, чем графика в Comet Lake-S. Вместе с этим Intel обещает улучшить технологию Quick Sync, добавив возможность аппаратного кодирования 12-битного 4K60-видео в форматах HEVC и VP9, а также 10-битного 4K60-видео в формате AV1. Также добавится одновременная поддержка графическим ядром до трёх 4K-дисплеев с частотой 60 Гц.

Как указано в распространённом Intel документе, флагманские Rocket Lake-S скорее всего будут иметь 8 ядер и 16 потоков. При производстве этих процессоров Intel продолжит опираться на 14-нм технологию, поэтому никаких принципиальных изменений с тепловыделением не произойдёт. Для старших моделей указывается TDP на уровне 125 Вт и предельное кратковременное потребление (PL2) до 250 Вт.

Intel официально говорит, что настольные процессоры Core 11-го поколения будут представлены в первом квартале 2021 года, а неофициальные источники в качестве времени появления Rocket Lake-S дают более узкий временной интервал — март следующего года.