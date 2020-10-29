В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели

Со ссылкой на российское представительство компании NVIDIA вчера мы сообщили, что 29 октября в 16:00 по московскому времени должны были начаться продажи эталонных версий видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 Founders Edition. Производитель указал, что количество доступных предложений будет ограниченным, поэтому порекомендовал также обратить своё внимание на неэталонные версии этих графических решений.

Во-первых, следует отметить, что эталонные версии указанных видеокарт реализовываются через официальный онлайн-магазин компании DiHouse на онлайн-площадке AliExpress.

Непонятно каким образом, но такой подход по мнению NVIDIA, должен помочь отсечь ботов и перекупщиков. Точное количество видеокарт, доступных для российских покупателей неизвестно, но судя по количеству уже проданных экземпляров их запас весьма ограничен.

На момент написания данного текста модели GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в исполнении Founders Edition были реализованы в количестве всего нескольких десятков штук.

Все карты продаются по рекомендованной самой NVIDIA стоимости: GeForce RTX 3090 FE за 136 990 рублей, GeForce RTX 3080 FE за 63 490 рублей и GeForce RTX 3070 FE за 45 490 рублей.

Теперь, что касается неэталонных вариантов. О том, что розничные сети из-за дефицита видеокарт NVIDIA GeForce 30-й серии существенно завышают стоимость неэталонных вариантов GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 мы уже говорили. К сожалению, та же судьба не обошла стороной и младшую модель GeForce RTX 3070.

В некоторых исполнениях данная модель на момент написания этого текста была доступна в магазинах «Онлайнтрейд.ру», «OГО!», «Ситилинк», «OLDI», «Регард». Первые два магазина указывали о наличии большого количества видеокарт. В свою очередь в «Ситилинке» предлагается только одна MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio. В «OLDI» доступна только Palit GeForce RTX 3070 GamingPro. В «Регарде» видеокарту отдельно купить нельзя. Магазин позволяет её приобрести только в составе игрового компьютера. «НИКС» обещает наличие видеокарт завтра. Правда, речь идёт только о двух версиях — Palit GamingPro и GamingPro OC.

Следует отметить, что цена на различные варианты GeForce RTX 3070во всех магазинах существенно отличаются от той, что NVIDIA просит за свой эталонный вариант. Если в исполнении Founders Edition ката как уже говорилось выше оценивается в 45 490 рублей, то в розничных магазинах цены на неэталонные версии оказались до 22 тысяч рублей выше.

Примечательно, что в магазине Онлайнтрейд в качестве одной из позиций указывается GeForce RTX 3070 в исполнении Founders Edition. Однако карта предлагается к предзаказу почти на 14,5 тысяч рублей дороже её рекомендованной цены.