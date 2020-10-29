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«Это сложно представить»: Тодд Говард о релизе The Elder Scrolls 6 в качестве консольного эксклюзива Xbox

После объявления о приобретении корпорацией Microsoft медиахолдинга ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks, многие задумались о судьбе грядущих релизов издательства. Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил, что платформы для них будут выбираться в индивидуальном порядке. В недавнем интервью он намекнул, что Starfield и TES 6 могут не появиться на PlayStation 5. А сейчас на этот счёт кратко высказался директор Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard).

Журналисты издания GamesIndustry.biz в разговоре с руководителем сказали, что тяжело представить релиз The Elder Scrolls 6 только на одной консоли, учитывая количество платформ, на которых появилась предыдущая часть. В ответе глава лишь кратко отметил: «Согласен, это сложно вообразить».

Высказывание Тодда Говарда наталкивает сразу на несколько выводов. Во-первых, он больше не может опровергать или подтверждать информацию о целевых платформах для следующих проектов Bethesda — такая информация, вероятнее всего, будет поступать от игрового подразделения Xbox. Во-вторых, руководителю не нравится перспектива выпускать The Elder Scrolls 6 в качестве эксклюзива той или иной платформы.

Официальная информация касательно того, что TES 6 не выйдет на PS5, не поступала. А о Starfield в похожем ключе говорил проверенный инсайдер и журналист Windows Central Джез Корден (Jez Corden): по его словам, космическая RPG от Bethesda не заглянет на PlayStation 5.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox,
Теги: the elder scrolls 6, bethesda game studios, bethesda softworks, экшен-rpg
the elder scrolls 6, bethesda game studios, bethesda softworks, экшен-rpg
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