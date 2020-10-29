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Спекулянты уже принимают предзаказы на новые консоли. PlayStation 5 в два раза популярнее Xbox Series X

Дефицит игровых продуктов рискует стать такой же «новой нормальностью» этого года, как социальная дистанция и масочный режим. Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии поступают на рынок в меньших количествах, чем требуется, о возможных проблемах с доступностью PlayStation 5 на днях заявили представители Sony. Спекулянты уже активно наживаются на сложившейся ситуации.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Исследованиями на эту тему занимаются компании ShelfTrend и MarkSight, на данные которых ссылается агентство Bloomberg. Заказы на приобретение Sony PlayStation 5 и Xbox Series X уже принимаются многими торговыми точками, но складывается ощущение, что первоначальные квоты уже исчерпаны. Мониторинг предложений на популярной площадке eBay позволил выяснить, что продать оформленный предзаказ на PlayStation 5 предприимчивые дельцы готовы в среднем в $871, а забронировать покупку Xbox Series X можно в среднем за $720. Средняя наценка составляет 59 % от официального уровня.

Интересна и другая статистика: количество ставок на каждое предложение консоли Sony на площадке eBay в среднем составляет 17,8, а в случае с консолью Microsoft оно достигает 12,3 ставки. Уже сейчас на аукционе около 3200 предложений по PlayStation 5 без торга, в случае с Xbox Series X этот показатель ближе к 1900 предложениям. Варианты с ценой, формируемой в результате торга, указаны в количестве 4800 для консоли Microsoft и 9300 для изделия Sony соответственно. По сути, консоль японской марки почти в два раза популярнее у тех, кто готов связаться со спекулянтами. Продажи обеих консолей по официальным каналам стартуют в следующем месяце.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: sony, microsoft, игровые консоли, xbox series x, playstation 5
sony, microsoft, игровые консоли, xbox series x, playstation 5
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