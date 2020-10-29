Сети 5G сделают гидроэлектростанции Китая умнее и безопаснее

Усилиями крупнейшего в Китае мобильного оператора China Mobile на одной из гидроэлектростанций страны внедрена система удалённого обследования гидротехнических сооружений объекта. Вооружённый HD-камерами подводный робот обследует состояние стен отбойного бассейна ГЭС, что позволит избежать аварий и сохранит огромные средства на регулярное «сухое» обследование бассейнов. Это стало возможным благодаря связи 5G с достаточной пропускной способностью.

Традиционно обследованием отбойных или успокаивающих бассейнов, которые гасят турбулентности и успокаивают бьющие из дамбы потоки воды, занимались либо водолазы, если подачу воды нельзя прекратить, либо рабочие, если бассейны можно было осушать. В первом случае это связно с риском для жизни, а во втором — с многомесячными простоями. Последнее особенно дорого обходится оператору, который может потратить на обслуживание до одного миллиона долларов США. Вооружённые видеокамерами с высоким разрешением подводные роботы могут выполнить ты же работу быстрее, дешевле и эффективнее.

В поставленном на ГЭС в Гуанюане, провинция Сычуань, эксперименте подводным роботом управляют операторы. Они же оценивают степень повреждения стенок бассейна. Стоимость подобного обследование обошлась оператору примерно в семь раз дешевле, чем традиционными способами. И это если не говорить о безопасности для персонала, что вообще сложно оценить.

В будущем выполнение подобных работ будет полностью автоматизировано. Сети 5-го поколения в сочетании с машинным обучением и искусственным интеллектом смогут сами управлять обследованием и выявлять дефекты. Это как раз тот случай, когда рабочее место человека можно отдать роботу со спокойной совестью.