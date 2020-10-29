Владелец TikTok выпустил умную настольную лампу за $120

Китайская компания ByteDance в первую очередь известна благодаря своему популярному приложению TikTok. Недавно компания заявила о своём интересе к производству потребительской электроники, купив производителя смартфонов Smartisan. Теперь ByteDance объявила о запуске бренда Dali Education и его первого продукта, которым стала умная лампа Tutoring Lamp T5.

Устройство, прежде всего, призвано помогать школьникам в работе над домашними заданиями. В подставку вмонтированы дисплей и камера, связанные с системой искусственного интеллекта. Камера способна выполнять такие функции, как отслеживание кончика пальца при чтении с последующим воспроизведением прочитанного на английском языке. Кроме того, устройство способно объяснить ребёнку решение математических задач. Сенсорный дисплей используется для взаимодействия и настройки устройства. Кроме того, настольная лампа позволяет родителям наблюдать за выполнением домашнего задания, а также общаться с ребёнком посредством видеосвязи.

Дизайн устройства вдохновлён бестеневыми лампами, используемыми в операционных. Два крыла расположены таким образом, чтобы предотвратить потребность ребёнка наклонять голову при чтении, чтобы не закрывать свет. Tutoring Lamp T5 уже появилась в продаже на JD.com по цене $119.