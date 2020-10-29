С давних пор AMD объединяет в своих квартальных отчётах в одну статью показатели выручки от реализации серверных и заказных продуктов. Последние используются преимущественно в игровых консолях, и в свете подготовки к анонсу новых продуктов Sony и Microsoft данное направление должно было придать выручке AMD дополнительный импульс для роста. И это действительно произошло в третьем квартале.

Отчёт по форме 10-Q гласит, что в минувшем квартале заказные продукты формировали 25 % всей выручки AMD, которая достигла $2,8 млрд. Простая арифметическая операция позволяет определить, что игровые консоли опосредовано принесли компании около $700 млн в третьем квартале. Год назад доля заказных продуктов в совокупной выручке AMD не превышала 17 %, в абсолютном значении это выражалось в $306 млн. Вполне ожидаемо, что в этом году профильная выручка оказалась в два с лишним раза выше, ведь жизненный цикл разных поколений консолей обусловил такой перепад.

Опираясь на эти данные, можно определить, сколько AMD выручила от реализации серверных компонентов. В третьем квартале этого года на их долю пришлось $434 млн, а год назад сумма не превышала $218 млн. Результаты таких расчётов не противоречат собственным заявлениям руководства AMD на недавней отчётной конференции. Было сказано, что выручка от реализации серверных процессоров достигла рекордного значения, более чем удвоившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учётом погрешности вычислений и присутствия в статистике графических процессоров для серверного применения, динамика вполне соответствует комментариям представителей AMD на данную тему. Выходит, что в третьем квартале серверные компоненты принесли AMD около 15 % совокупной выручки.

Надо сказать, что перевес в пользу потребительских процессоров и графики в третьем квартале был очевиден — они формировали 59,5 % всей выручки. Как уже отмечалось, процессоры Ryzen стали локомотивом финансовых показателей компании в минувшем квартале, и мобильные модели сделали весомый вклад из-за высокого спроса на ноутбуки на фоне самоизоляции.