Приключение Spirit of the North выйдет на PS5 в улучшенной версии

Компания Merge Games и студия Infuse объявили о том, что выпустят на PlayStation 5 улучшенную версию приключения Spirit of the North уже 26 ноября в цифровом магазине PlayStation Store. Любителям коробочных изданий придётся подождать до 4 декабря.

Spirit of the North: Enhanced Edition — это одиночное приключение от третьего лица, вдохновлённое пейзажами Исландии. История игры восходит к различным произведениям нордического фольклора. Вам предстоит принять роль обычной лисы, судьба которой переплетается с Хранителем северного сияния — волшебным лисом-духом.

Путешествуя по горам, вы узнаете больше о своём спутнике и о земле, усеянной руинами. В приключении вам предстоит решать разнообразные головоломки и размышлять о значении утраченной древней цивилизации.

Версия для PlayStation 5 предложит своим покупателям два эксклюзивных облика для лисы. Игра будет воспроизводиться в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. В дополнение к этому Spirit of the North: Enhanced Edition имеет обновлённые текстуры, освещение и более качественные модели объектов.

Напомним, что Spirit of the North ранее вышла на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch.