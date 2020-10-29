NASA объявило конкурс на лучшие идеи лунных погрузочно-разгрузочных механизмов

Добраться из пункта А в пункт Б — это ерунда, заявили в NASA. Вы попробуйте в пункте назначения разгрузить всё то, что тщательно, но с усилием впихнули в багажник в пункте отправления. Вот где начнётся работа! Астронавты в первых лунных миссиях вручную вытаскивали оборудование по лесенкам, которые меньше всего предназначались для переноса чего-либо объёмного и неудобного. И эта проблема до сих пор не решена. Решить её предлагается всем миром.

Сегодня партнёр NASA по ряду проектов компания HeroX объявила о всемирном конкурсе по разработке идеи лунных разгрузочных механизмов — NASA Lunar Delivery Challenge. Менее месяца назад NASA и HeroX должны были объявить победителя конкурса на идею лунного туалета. Если мы ничего не пропустили, результаты конкурса так и не были объявлены. Впрочем, опыт наверняка признан успешным, раз NASA снова к нему обратилась.

Итак, в конкурсе на лучшую идею лунного разгрузчика могут принять участие лица старше 18 лет из любой страны, которая не находится под федеральными санкциями США. Заявки могут быть индивидуальными или коллективными, и до шести участников разделят общий приз в размере $25 000 за лучшую идею. От участников конкурса не требуется завершённое или детальное техническое описание идеи. Достаточно даже контурного представления, лишь бы оно было интересным и перспективным.

«Мы ищем широкие концепции от общественности, поэтому это не проблема инженеров. Мы хотим услышать мнение всех, — говорит Пол Кесслер (Paul Kessler), аналитик по проектированию аэрокосмических аппаратов и анализу задач NASA. — Нас интересуют концепции, которые варьируются от простых до сложных. Мы ещё не знаем, что будет работать лучше всего, и поэтому мы заинтересованы в каждом предложении».