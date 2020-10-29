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Netflix представила Леона и Клэр из нового сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Netflix опубликовала два снимка из предстоящего анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness по мотивам видеоигровой серии ужастиков Resident Evil от Capcom. На изображениях можно увидеть, как выглядят Клэр и Леон.

Resident Evil 2

Resident Evil 2

Клэр Редфилд и Леон С. Кеннеди будут одними из героев предстоящей экранизации Resident Evil. В сопровождающем изображения сообщении Netflix написала: «Когда биологическая опасность становится всё больше, только пара опытных истребителей зомби могут с ней разобраться».

Netflix планирует выпустить сериал в следующем году. Исполнительным продюсером экранизации является Хироюки Кобаяси (Hiroyuki Kobayashi), создатель нескольких аниме и игр Resident Evil. Продюсированием Resident Evil: Infinite Darkness занимается компания TMS Entertainment, а за анимацию отвечает студия Quebico.

Одновременно с этим анимационным сериалом Netflix готовит другую экранизацию Resident Evil, которая расскажет о детях Вескера.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Ужастик,
Теги: resident evil: infinite darkness, netflix, capcom, экранизация, сериал
resident evil: infinite darkness, netflix, capcom, экранизация, сериал
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