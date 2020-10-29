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Облачная версия Resident Evil 3 для Nintendo Switch была замечена на сайте запуска потоковой Control

Недавно было объявлено о том, что приключенческий экшен Control и стелс-экшен Hitman 3 выйдут на Nintendo Switch в качестве облачных проектов. На том же сайте, через который запускаются эти игры, нашли спрятанное изображение Resident Evil 3: Cloud Version.

Resident Evil 3

Resident Evil 3

Прямой намёк на то, что Resident Evil 3 появится на Nintendo Switch в будущем, заметили пользователи форума ResetEra. После того, как Nintendo анонсировала потоковые версии Control и Hitman 3 на Switch, вполне логично ожидать всё большего количества крупных игр на портативно-стационарной консоли.

Обнаружение Resident Evil 3: Cloud Version не вызывает особого удивления — ранее Capcom уже выпустила Resident Evil VII: Biohazard Cloud Version в Японии. А в августе выяснилось, что японский издатель отказался от прямых портов игр серии на Nintendo Switch, так как консоль не смогла удовлетворительно их воспроизвести.

Судя по всему, в настоящее время Nintendo и студия Ubitus (которая занимается облачными версиями) работают с другими компаниями над переносом игр на гибридную консоль. Как утверждает издание Business Insider, «помимо 505 Games, Ubitus в настоящее время сотрудничает с многочисленными ведущими разработчиками игр для того, чтобы в ближайшее время представить лучшие игры на Nintendo Switch».

Resident Evil 3 в настоящее время доступна на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: resident evil 3, capcom, nintendo, ubitus, ужастик
resident evil 3, capcom, nintendo, ubitus, ужастик
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