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Только шесть игр на PS5 исполняются с частотой 120 кадров/с, и лишь одна из них — в 4К при 120 кадрах/с

Издание PlayStation Universe собрало список игр, которые смогут исполняться на PlayStation 5 с кадровой частотой 120 кадров/с. Как оказалось, таких пока немного: журналисты насчитали лишь шесть проектов с упомянутой опцией. Она, кстати, выступает дополнительным режимом, а не стандартным.

Ниже приведён список игр, поддерживающих 120 кадров/с на PS5:

  • шутер Call of Duty: Black Ops Cold War: 120 кадров/с при пониженном разрешении. Точные данные об этом аспекте отсутствуют;
  • слешер Devil May Cry V: Special Edition: 120 кадров/с при разрешении 1080р;
  • гоночный симулятор Dirt 5: 120 кадров/с при более низком разрешении. Каком именно, не уточняется;
  • платформер Monster Boy and the Cursed Kingdom: 120 кадров/с при нативном 4К-разрешении;
  • соревновательный тактический шутер Rainbow Six Siege: 120 кадров/с при пониженном разрешении. Другие подробности отсутствуют;
  • гоночный симулятор WRC 9: 120 кадров/с в режиме повышенной производительности.

Возможно, в будущем появится больше проектов, которые будут поддерживать указанную кадровую частоту. Хотя пока что на консолях даже 60 кадров/с не успели стать стандартом.

Запуск PlayStation 5 в России состоится 19 ноября. Цена консоли составляет 37 999 руб. за вариант без оптического привода и 46 999 руб. за версию с дисководом.

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Рубрики: Новости Software, игры, PlayStation,
Теги: playstation 5, ps5, sony
playstation 5, ps5, sony
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