Только шесть игр на PS5 исполняются с частотой 120 кадров/с, и лишь одна из них — в 4К при 120 кадрах/с

Издание PlayStation Universe собрало список игр, которые смогут исполняться на PlayStation 5 с кадровой частотой 120 кадров/с. Как оказалось, таких пока немного: журналисты насчитали лишь шесть проектов с упомянутой опцией. Она, кстати, выступает дополнительным режимом, а не стандартным.

Ниже приведён список игр, поддерживающих 120 кадров/с на PS5:

шутер Call of Duty: Black Ops Cold War: 120 кадров/с при пониженном разрешении. Точные данные об этом аспекте отсутствуют;

слешер Devil May Cry V: Special Edition: 120 кадров/с при разрешении 1080р;

гоночный симулятор Dirt 5: 120 кадров/с при более низком разрешении. Каком именно, не уточняется;

платформер Monster Boy and the Cursed Kingdom: 120 кадров/с при нативном 4К-разрешении;

соревновательный тактический шутер Rainbow Six Siege: 120 кадров/с при пониженном разрешении. Другие подробности отсутствуют;

гоночный симулятор WRC 9: 120 кадров/с в режиме повышенной производительности.

Возможно, в будущем появится больше проектов, которые будут поддерживать указанную кадровую частоту. Хотя пока что на консолях даже 60 кадров/с не успели стать стандартом.

Запуск PlayStation 5 в России состоится 19 ноября. Цена консоли составляет 37 999 руб. за вариант без оптического привода и 46 999 руб. за версию с дисководом.