Games with Gold в ноябре: Aragami, LEGO Indiana Jones и другие игры

Корпорация Microsoft представила ноябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Как обычно, две из них — это те, что вышли на Xbox One, а оставшиеся — с консолей предыдущих поколений, которые доступны на текущих системах благодаря программе обратной совместимости.

Aragami: Shadow Edition будет доступна на Xbox One с 1 по 30 ноября (на Xbox Series X и S — с 10 ноября). Это приключенческий экшен о восставшем из мёртвых убийце, который умеет управлять тенями. Главный герой способен расправляться со своими врагами с помощью разнообразных способностей как скрытно, так и в лобовой атаке. Примечательно, что в издании Shadow Edition также содержится предыстория оригинальной игры, Nightfall.

Swimsanity! будет доступна на Xbox One, Xbox Series X и S с 16 ноября по 15 декабря. Это весёлый подводный шутер, в котором четверо пользователей вместе проходят испытания или сражаются друг с другом в соревновательных режимах.

Full Spectrum Warrior будет доступна на Xbox One с 1 по 15 ноября (на Xbox Series X и S — с 10 ноября). Это симулятор армейской пехоты США для оригинальной Xbox, в котором вам предстоит принять командование отрядами «Альфа» и «Браво» в городской среде и выполнять тактические задачи.

LEGO Indiana Jones будет доступна на Xbox One, Xbox Series X и S с 16 по 30 ноября. Это приключенческий экшен для Xbox 360 по мотивам классической трилогии фильмов, в котором археолог Индиана Джонс отправляется на поиски затерянных сокровищ.