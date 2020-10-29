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ASUS представила огромные собственные версии Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, в том числе с жидкостным охлаждением

Компания ASUS первой представила видеокарты Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в неэталонном исполнении. Новинки пополнят игровые серии продуктов ROG Strix LC, ROG Strix и TUF Gaming. Напомним, что флагманский графический ускоритель Radeon RX 6900 XT некоторое время будет оставаться эксклюзивом AMD, поэтому нереференсные варианты этой модели в ближайшем будущем ожидать не стоит.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

К сожалению, ASUS пока не указывает технические характеристики видеокарт Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 в своём исполнении, поэтому на данный момент известно лишь об их системах охлаждения. Например, в модели ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT используется гибридная жидкостная система охлаждения. 

На самой видеокарте установлен большой водоблок, рядом с которым имеется вентилятор тангенциального типа для обдува цепей питания. Сам водоблок соединён двумя 600-мм патрубками с 240-мм алюминиевым радиатором, который охлаждается двумя 120-мм вентиляторами, создающими высокое статическое давление. Производитель указывает, что такая конфигурация охлаждения сможет обеспечить очень низкий уровень шума и очень высокую эффективность.

Печатная плата видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT оснащена разъёмами FanConnect II, к которым можно подключить дополнительные корпусные вентиляторы. Благодаря этому они смогут подстраивать свою скорость вращения в соответствии с температурой графического процессора, увеличивая скорость поступления внутрь корпуса свежего воздуха или повышая эффективность вывода горячего воздуха за пределы ПК только тогда, когда это действительно будет нужно.

Исполнение модели  ASUS Radeon RX 6800 ROG Strix хорошо знакомо по видеокартам GeForce RTX 30-й серии. По словам производителя, её вариант видеокарты Radeon RX 6800 основан на укороченной печатной плате собственной разработки.

ASUS Radeon RX 6800 ROG Strix

ASUS Radeon RX 6800 ROG Strix

Графический ускоритель оснащён огромной воздушной системой охлаждения с большим радиатором и тремя вентиляторами. Снижение турбулентности воздуха, прогоняемого через СО, обеспечивается реверсивным вращением центрального вентилятора. Все три «вертушки» имеют барьерные кольца. Центральный вентилятор имеет 12 лопастей и полноразмерное барьерное кольцо. Боковые используют по 11 лопастей и барьерное кольцо половинного размера, что обеспечивает более эффективное боковое рассеивание горячего воздуха. Такой дизайн позволяет эффективнее отводить тепло от горячих элементов видеокарты и охлаждать её графический процессор.

Точные размеры видеокарты Radeon RX 6800 ROG Strix производитель не сообщает, но даже по фотографиям видно, что она очень большая. По заявлениям ASUS, в компьютерном корпусе она займёт 2,9 слота расширения.

ASUS Radeon RX 6800/XT TUF Gaming

ASUS Radeon RX 6800/XT TUF Gaming

Модели Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 также были представлены в исполнении ASUS TUF Gaming. Каждая из них займёт по 2,9 слота расширения в корпусе ПК. Данный дизайн системы охлаждения мы тоже уже видели у видеокарт GeForce RTX 30-й серии от ASUS. Системы охлаждения новинок оснащены тремя вентиляторами охлаждения. Центральный, как в старшей версии ROG Strix, использует реверсивное вращение, обеспечивающее более эффективный отвод горячего воздуха от компонентов видеокарты. Картину довершает полноразмерная алюминиевая задняя пластина с декоративной графикой, характерной для серии продуктов TUF Gaming.

Производитель заявляет, что все модели используют качественные конденсаторы с долгим сроком службы и прошли 144-часовые тесты на стабильность работы. Каждая из представленных моделей видеокарт также обладает RGB-подсветкой, управлять которой можно с помощью фирменного приложения Aura.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: asus, radeon rx 6800 xt, radeon rx 6800, amd, видеокарты
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