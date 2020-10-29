В EGS началась раздача Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered, на очереди — Wargame: Red Dragon

Epic Games Store продолжает радовать публику еженедельными раздачами игр. Недавно в магазине стали бесплатными Blair Witch и Ghostbusters: The Video Game Remastered. Любой желающий может добавить эти проекты в свою библиотеку до 5 ноября, 18:00 по московскому времени. Затем начнётся акция с раздачей исторической RTS Wargame: Red Dragon.

Blair Witch — это хоррор от польской студии Bloober Team по известной франшизе «Ведьма из Блэр». В игре пользователи перевоплощаются в бывшего полицейского Эллиса Линча, который отправился на поиски исчезнувшего ребёнка в лесу Блэк Хиллз, штат Мэриленд. Помогать протагонисту будет его верный пёс Буллет. Вместе им предстоит столкнуться с разными ужасами, сражаться с монстрами, убегать от них и решать головоломки. В Steam Blair Witch получила 3167 отзывов, 76 % из которых положительные.

Ghostbusters: The Video Game Remastered представляет собой переиздание игры во вселенной «Охотников за привидениями» с улучшенной графикой. Этот приключенческий экшен демонстрирует новую историю с участием главных героев знаменитой серии фильмов. При прохождении проекта пользователи должны сражаться с призраками, применяя разнообразное оружие и ловушки.