Игровой смартфон Lenovo Legion Duel получил версию с прозрачным корпусом

На конференции по инновациям и технологиям Lenovo продемонстрировала прозрачную версию своего первого игрового смартфона Legion Duel. Стилистика устройства напоминает версии Explorer флагманских смартфонов Mi 8 и Mi 9 от компании Xiaomi. К слову, нынешний Mi 10 осталась без «прозрачной» версии Explorer.

Однако, в отличие от Xiaomi Explorer Edition, в которых под прозрачную крышку устанавливалась декоративная панель с муляжами чипов, Lenovo Legion действительно позволит пользователям рассмотреть компоненты, из которых собран смартфон. Чэнь Цзинь (Chen Jin), генеральный директор мобильного подразделения Lenovo в Китае, сообщил, что прозрачная версия Legion Duel появится в продаже уже в ближайшее время.

Напомним, что первый игровой смартфон Lenovo был показан публике в августе этого года после длительного периода слухов и утечек. Что касается технических характеристик, Legion Duel оснащён 6,65-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц. Смартфон стал первым устройством, основанным на усовершенствованной флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 865+. Телефон может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и поддержкой быстрой 90-Вт зарядки.

Что касается программных «фишек», устройство может предложить пользователям режим Game Acceleration Engine, заметно повышающий игровую производительность смартфона. Устройство стоит $521, однако цена прозрачной модификации ещё не объявлена. Есть предположения, что её запуск состоится ближе к большой распродаже 11 ноября.