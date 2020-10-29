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Игровой смартфон Lenovo Legion Duel получил версию с прозрачным корпусом

На конференции по инновациям и технологиям Lenovo продемонстрировала прозрачную версию своего первого игрового смартфона Legion Duel. Стилистика устройства напоминает версии Explorer флагманских смартфонов Mi 8 и Mi 9 от компании Xiaomi. К слову, нынешний Mi 10 осталась без «прозрачной» версии Explorer.

gizmochina.com

gizmochina.com

Однако, в отличие от Xiaomi Explorer Edition, в которых под прозрачную крышку устанавливалась декоративная панель с муляжами чипов, Lenovo Legion действительно позволит пользователям рассмотреть компоненты, из которых собран смартфон. Чэнь Цзинь (Chen Jin), генеральный директор мобильного подразделения Lenovo в Китае, сообщил, что прозрачная версия Legion Duel появится в продаже уже в ближайшее время.

gizmochina.com

gizmochina.com

Напомним, что первый игровой смартфон Lenovo был показан публике в августе этого года после длительного периода слухов и утечек. Что касается технических характеристик, Legion Duel оснащён 6,65-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц. Смартфон стал первым устройством, основанным на усовершенствованной флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 865+. Телефон может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и поддержкой быстрой 90-Вт зарядки.

gizmochina.com

gizmochina.com

Что касается программных «фишек», устройство может предложить пользователям режим Game Acceleration Engine, заметно повышающий игровую производительность смартфона. Устройство стоит $521, однако цена прозрачной модификации ещё не объявлена. Есть предположения, что её запуск состоится ближе к большой распродаже 11 ноября.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, гейминг, новинка, lenovo, legion
смартфон, гейминг, новинка, lenovo, legion
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