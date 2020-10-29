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Сезон переносов продолжается: Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine отложили из-за коронавируса

Издательство Ubisoft опубликовало свежий финансовый отчёт за прошедший квартал. В нём компания поделилась важной информацией касательно двух своих игр — Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine: оба шутера выйдут в следующем финансовом году. Причиной стала пандемия COVID-19, которая повлияла на разработку проектов.

Новые даты релиза Ubisoft не объявила. Текущий финансовый год (2020–2021) заканчивается в марте 2021-го. Таким образом, раньше следующего апреля Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine на полках магазинов не появятся.

Видимо, создатели шутеров столкнулись с серьёзными сложностями во время работы из дома. Дата релиза Far Cry 6 была объявлена параллельно с официальным анонсом проекта. Шутер планировали выпустить 18 февраля 2021 года на ПК, консолях текущего и следующего поколений. Ubisoft даже начала принимать предварительные заказы, но, видимо, решила изменить свои планы.

Rainbow Six Quarantine переносят уже второй раз. Точную дату релиза игры не разглашали, поэтому её «переезд» не стал такой неожиданностью, как в случае с Far Cry 6.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: far cry 6, rainbow six quarantine, ubisoft, шутер
far cry 6, rainbow six quarantine, ubisoft, шутер
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