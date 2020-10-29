Мобильное приложение PS App обновилось в преддверии выхода PlayStation 5

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила обновлённое приложение PS App на мобильных устройствах, которое включает в себя ряд нововведений и готовит пользователей к следующему поколению консолей.

В PlayStation App изменился пользовательский интерфейс. На начальном экране отображается, во что играют ваши друзья, а также информация о ваших недавно запущенных проектах и полученных призах. Кроме того, приложение PS Messages было интегрировано в PS App, так что теперь не придётся переключаться между ними для общения. В дополнение к этому теперь на смартфоне можно создавать группы тусовки и общаться одновременно с 15 пользователями с помощью голосового чата.

Недавно произошёл крупный редизайн PlayStation Store. В приложении PS App магазин теперь встроен, и вы можете просматривать его товары и удалённо загружать игры на свою консоль. А после выхода PlayStation 5 появится возможность удалённо запускать проекты через приложение, управлять памятью системы и входить в учётную запись.

Приложение PS App доступно для загрузки в Google Play и App Store.