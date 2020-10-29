Сбер теперь полностью владеет Рамблером

Сбер (бывший Сбербанк) стал акционером Rambler Group ещё в 2019 году, когда инвестировал в компанию в обмен на 46,5 процента её акций. Сумма сделки названа не была, однако источники сообщают, что её размер колеблется в пределах от 9 до 11 миллиардов рублей. А уже в июле этого года банк стал основным владельцем компании с долей в капитале в 55 %.

Сегодня стало известно, что Сбер выкупает у Александра Мамута остальные 45 процентов доли в Rambler Group. Выкуп состоится в несколько этапов. Сообщается, что первый транш в размере трёх миллиардов рублей будет выплачен Мамуту сразу после закрытия сделки. График последующих выплат будет определён позже. Полная сумма будет выплачена в течение года. Кроме того, Александр Мамут продаст банку свою долю в кинотеатре «Художественный». Она будет консолидирована на балансе Rambler Group. На фоне этого акции Сбер выросли на 0,36 % и теперь их стоимость составляет 205,47 рубля за штуку.

Тем не менее, перспективы банка касательно СМИ, принадлежащих Rambler Group пока неясны. В данный момент косвенная доля Сбера в СМИ равна 11 процентам. Отсутствие контроля над массмедиа обусловлено требованиями закона о средствах массовой информации. Он запрещает иностранным гражданам владеть более чем 20 % в любой компании-учредителе СМИ. По данным 2019 года 45,05 % акций Сбера принадлежит юридическим лицам-нерезидентам. Таким образом, если бы банк контролировал 55 % СМИ Rambler Group, то доля иностранного капитала в них составила бы почти 25 процентов.

Пресс-служба Rambler отказывается говорить о том, останется ли Мамут главным владельцем СМИ, входящих в группу.