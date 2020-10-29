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Gears Pop! во вселенной Gears of War закроют весной 2021 года

Xbox Game Studios и студия Mediatonic объявили о планах по закрытию мобильной игры Gears Pop!, которая представляла собой кроссовер вселенной Gears с фигурками Funko. В связи с этим пользователи получили прощальное послание.

Об этом стало известно благодаря игрокам, которые всё ещё заходят в Gears Pop!. Судя по всему, популярность у проекта крайне низкая. Как гласит скриншот, опубликованный одним из геймеров, серверы игры закроют 26 апреля 2021 года: «Спасибо, Шестерёнки! Вместе мы боролись с бесчисленными волнами орды и побеждали врагов на поле битвы Versus, но, к сожалению, Gears Pop! закроется 26 апреля 2021 года. А пока мы возвращаем некоторые из наших самых популярных событий, увеличиваем награды за испытания и повышаем вероятность выпадения легендарных значков. Покупки в приложении уже были отключены. Спасибо за понимание и поддержку».

С момента релиза Gears Pop! прошло немногим больше года: игра вышла 22 августа 2019-го на ПК, iOS и Android.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: gears pop!, xbox game studios, mediatonic, мобильная игра, тактика
gears pop!, xbox game studios, mediatonic, мобильная игра, тактика
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