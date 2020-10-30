WRC 9 на PlayStation 5 будет работать в 4K при 60 кадрах/с и выйдет 19 ноября

Компания Nacon и студия KT Racing рассказали, когда гоночный симулятор WRC 9 будет доступен на PlayStation 5 на территории Европы, а также раскрыли подробности версии следующего поколения.

Гоночный симулятор WRC 9 выйдет на PlayStation 5 в розничных магазинах 9 ноября, тогда как в PlayStation Store — 19 ноября. Версию для PlayStation 4 можно будет обновить до PlayStation 5.

Цифровая версия WRC 9 для PlayStation 4 позволяет загрузить версию для PlayStation 5 без дополнительной платы с 19 ноября. Физическая версия проекта для PlayStation 4 позволяет загружать цифровую версию игры для PlayStation 5 без дополнительных затрат после её выпуска. Однако для игры требуется вставить в PS5 диск от PS4-версии.

Примечательно, что версия WRC 9 для PlayStation 5 (как цифровая, так и коробочная) не даёт доступа к игре на PlayStation 4.

Версия WRC 9 для PlayStation 5 будет воспроизводиться в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Она будет использовать преимущества беспроводного контроллера DualSense, включая улучшенную отдачу, которая передаёт езду на разных дорожных покрытиях. Курки также будут затруднять ускорение при повреждении автомобиля.

WRC 9 вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 3 сентября. Версии для Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch также анонсированы, но дата их выхода неизвестна.