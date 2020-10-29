SteelSeries выпустила игровые мыши Aerox 3 с защитой от пыли и влаги

Компания SteelSeries представила новые игровые мышки Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. Их главная особенность заключается в том, что это первые игровые мышки, которые соответствуют старндарту IP54, означающему защиту от влаги и пыли.

Несмотря на открытость конструкции, в чём можно убедиться, взглянув на изображение новинок, компоненты игровых манипуляторов защищены от грязи, пыли, масла и других жидкостей. Для этого SteelSeries применила в игровых манипуляторах технологию AquaBarrier.

Вес проводной мышки Aerox 3 составляет всего 57 граммов. В ней используется оптический сенсор TrueMove Core с разрешающей способностью до 8500 CPI (отсчётов на дюйм). К слову, такой же датчик используется в популярной модели игровой мышки SteelSeries Rival 3. Он разработан в сотрудничестве с производителем игровых сенсоров PixArt.

Заявленная скорость сенсора составляет 300 дюймов с секунду (IPS), он способен справляться с ускорением до 35G. У проводной версии игрового манипулятора имеется отстёгивающийся кабель USB Type-C.

Для беспроводной версии игровой мышки Aerox 3 Wireless компании SteelSeries и PixArt разработали новый сенсор TrueMove Air. Его разрешающая способность составляет 18 000 CPI, а скорость — 400 дюймов в секунду. Производитель заявляет для него поддержку ускорения до 40G и точность передачи движения на экран один к одному.

Беспроводная версия манипулятора весом 66 граммов использует тот же контроллер Quantum 2.0, что применяется в модели и Rival 3 Wireless, о которой мы писали в прошлом месяце. Благодаря этому Aerox 3 Wireless может работать как по Bluetooth, так и с помощью передатчика USB Type-C, работающего на частоте 2,4 ГГц. В первом случае новинка обеспечит до 200 часов работы без подзарядки, во втором — до 80.

В комплект поставки также включён кабель с USB Type-C/USB Type-A для подзарядки и использования манипулятора в проводном режиме, что позволит не отвлекаться от игры. Благодаря поддержке быстрой зарядки батарею «грызуна» посредством кабеля USB-C можно зарядить на 40 часов работы всего за 15 минут.

Проводная версия игровой влагозащищённой мышки SteelSeries Aerox 3 оценивается в 70 евро, стоимость беспроводного варианта составляет 110 евро. Обе версии поступят в продажу с 10 ноября.