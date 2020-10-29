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Google приписали намеренье выпустить флагманский Pixel 6 раньше обычного

В этом году Google не представила публике по-настоящему флагманский смартфон. Pixel 5 основан на платформе Qualcomm Snapdragon 765G, которая применяется в среднебюджетных устройствах. Предполагается, что компания пошла на такой шаг, в попытке сэкономить, поскольку не была уверена в достаточной популярности новых смартфонов. Согласно новым слухам, Google вернётся на рынок премиальных устройств уже в марте следующего года.

neowin.net

neowin.net

Источником этой информации стал авторитетный инсайдер Макс Вайнбах (Max Winebach), чья репутация не вызывает сомнений, однако он советует принимать её с долей скептицизма. Вайнбах сомневается в правдивости слуха, однако тот факт, что он слышал это от двух разных источников, заставляет задуматься о правдивости информации. Это также расходится с привычной стратегией Google, которая обычно выпускает флагманские модели ближе к концу года, в то время как в первом полугодии обычно выходят доступные смартфоны.

neowin.net

phonearena.com

Когда бы не вышел Pixel 6, есть основания полагать, что это устройство будет работать на первом процессоре собственной разработки Google. Ранее в Сети появлялась информация о том, что компания разработала чипсет, который будет производиться по нормам 5-нм техпроцесса Samsung. Кроме того, сообщалось, что ещё в августе компания получила первую пробную партию этих чипов.

К слову, ранее появлялись слухи, что и другие производители выпустят в следующем году свои флагманы раньше обычного. Так, Samsung якобы представит серию Galaxy S21 уже в январе, вместо традиционного февраля, а компания OnePlus перенесёт анонс флагманских OnePlus 9 на март или апрель, вместе мая.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: смартфон, слухи, утечка, google, pixel
смартфон, слухи, утечка, google, pixel
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