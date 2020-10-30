Play Маркет позволит пользователям сравнивать похожие приложения

По сообщениям сетевых источников, разработчики из Google тестируют новую функцию платформы Play Маркет, которая позволит пользователям сравнивать похожие приложения, не выходя из магазина цифрового контента.

В настоящее время в Play Маркет опубликовано около 3 млн приложений, что делает магазин крупнейшей площадкой подобного в мире. Кроме того, регулярно в каталоги добавляются новые приложения. Всё это усложняет поиск идеального софтверного продукта, который бы лучше всего подходил требованиям каждого конкретного пользователя. Но ситуация может измениться уже скоро, поскольку Google намерена разрешить пользователям сравнивать похожие приложения прямо внутри магазина контента.

Согласно имеющимся данным, разработчики начали тестировать новый раздел Play Маркет, который получил название «Сравнить приложения». Он начинает отображаться, если прокрутить экран с описанием какого-либо приложения вниз. В разделе «Сравнить приложения» демонстрируются похожие продукты в горизонтально прокручиваемом списке. Вместе с названием похожих приложений отображаются некоторые их характеристики, благодаря чему пользователям будет удобнее выбирать более подходящие решения. Что касается выводимых параметров, то здесь речь идёт о рейтинге и количестве скачиваний, простоте использования, поддержке разных функций и др.

Новая функция выглядит очень привлекательно и наверняка будет хорошо встречена пользователи Android-устройств. Однако сроки её запуска для широкого круга пользователей остаются загадкой. На данный момент раздел «Сравнить приложения» тестируется с привлечением ограниченного числа пользователей.