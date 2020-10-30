Видео: обзор игрового процесса ролевого экшена Tribes of Midgard для ПК и PS5

Компания Gearbox Publishing и студия Norsfell подробнее рассказали о ролевом экшене Tribes of Midgard, который выйдет на ПК и PlayStation 5 в 2021 году.

В Tribes of Midgard вы сможете скооперироваться с девятью игроками, чтобы отправиться на спасение мира в преддверии Рагнарёка. Вам предстоит исследовать живописную природу, столкнуться с мифическими существами и сразиться с великанами, чтобы набраться опыта и защитить семена Иггдрасиля. Кроме того, побеждая в схватках с врагами, вы сможете добыть материалы для создания оружия, брони и припасов.

Локации Tribes of Midgard генерируются случайным образом. Они содержат ресурсы, врагов и испытания и разделены реками и морями, которые можно пересечь, построив мосты. На локациях вам повстречаются различные задания, в ходе которых вам предстоит сразиться с множеством противников, включая троллей, ночных эльфов и волков. За каждое действие герой получает очки опыта и со временем развивает свои силы.