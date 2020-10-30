Системные требования и трейлер ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War

Компания Activision Blizzard и студии Treyarch и Raven Software опубликовали трейлер ПК-версии предстоящего шутера Call of Duty: Black Ops Cold War, а также раскрыли подробности компьютерной версии.
Для создания ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War студия Treyarch заручилась поддержкой Beenox. Игра предложит широкие возможности настройки графики, разрешение вплоть до 4K и разблокированную частоту кадров, а также тени RTX, эффект затенения и поддержку технологий NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex.
Кроме того, компьютерная версия будет поддерживать ультраширокие мониторы и отображение на нескольких дисплеях.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 7 64-бит (SP1) или Windows 10 64-Bбит (v.1803 или выше);
- процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- место на накопителе: 50 Гбайт (только мультиплеер), 175 Гбайт (игра полностью);
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 или Radeon HD 7950.
Рекомендуемые системные требования для 60 кадров/с в большинстве ситуаций:
- ОС: Windows 10 64-бит (последняя версия);
- процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X;
- оперативная память: 12 Гбайт;
- место на накопителе: 175 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super или Radeon R9 390 / AMD RX 580.
Рекомендуемые системные требования для трассировки лучей:
- ОС: Windows 10 64-бит (последняя версия);
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- место на накопителе: 175 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070.
Рекомендуемые системные требования (высокая частота кадров с монитором с высокой частотой обновления):
- ОС: Windows 10 64-бит (последняя версия);
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- место на накопителе: 175 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 1080 / GeForce RTX 3070 или Radeon RX Vega64.
Рекомендуемые системные требования для 4K при высокой частоте кадров с трассировкой лучей:
- ОС: Windows 10 64-бит (последняя версия);
- процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 3700X;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- место на накопителе: 250 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080.
Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S 13 ноября.
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