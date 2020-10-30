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Системные требования и трейлер ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War

Компания Activision Blizzard и студии Treyarch и Raven Software опубликовали трейлер ПК-версии предстоящего шутера Call of Duty: Black Ops Cold War, а также раскрыли подробности компьютерной версии.

Для создания ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War студия Treyarch заручилась поддержкой Beenox. Игра предложит широкие возможности настройки графики, разрешение вплоть до 4K и разблокированную частоту кадров, а также тени RTX, эффект затенения и поддержку технологий NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex.

Кроме того, компьютерная версия будет поддерживать ультраширокие мониторы и отображение на нескольких дисплеях.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 7 64-бит (SP1) или Windows 10 64-Bбит (v.1803 или выше);
  • процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • место на накопителе: 50 Гбайт (только мультиплеер), 175 Гбайт (игра полностью);
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 или Radeon HD 7950.

Рекомендуемые системные требования для 60 кадров/с в большинстве ситуаций:

  • ОС: Windows 10 64-бит (последняя версия);
  • процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X;
  • оперативная память: 12 Гбайт;
  • место на накопителе: 175 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super или Radeon R9 390 / AMD RX 580.

Рекомендуемые системные требования для трассировки лучей:

  • ОС: Windows 10 64-бит (последняя версия);
  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 175 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070.

Рекомендуемые системные требования (высокая частота кадров с монитором с высокой частотой обновления):

  • ОС: Windows 10 64-бит (последняя версия);
  • процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 1800X;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 175 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 1080 / GeForce RTX 3070 или Radeon RX Vega64.

Рекомендуемые системные требования для 4K при высокой частоте кадров с трассировкой лучей:

  • ОС: Windows 10 64-бит (последняя версия);
  • процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 3700X;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 250 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S 13 ноября.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: call of duty: black ops cold war, activision blizzard, treyarch, raven software, beenox, шутер
call of duty: black ops cold war, activision blizzard, treyarch, raven software, beenox, шутер
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