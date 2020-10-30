Невероятные приключения Ampere в России: из NVIDIA через Aliexpress на Авито

По итогу первого дня российских продаж видеокарт GeForce RTX 30-й серии в эталонном исполнении Founders Edition через запутанную схему с участием дистрибьютора DiHouse и площадки AliExpress было продано всего 130 ускорителей. Как и ожидалось, часть из этих видеокарт уже перепродаётся спекулянтами по завышенной стоимости на российских площадках вторичной торговли.

Если верить статистике официального розничного дистрибьютера NVIDIA, через онлайн-магазин DiHouse на площадке AliExpress компания реализовала:

GeForce RTX 3090 Founders Edition в количестве 50 штук;

GeForce RTX 3080 Founders Edition в количестве 50 штук;

GeForce RTX 3070 Founders Edition в количестве 30 штук.

К сожалению, российские спекулянты не отстали в находчивости от западных. Если поискать предложения на российской площадке Авито, то уже сейчас можно найти часть реализованных вчера видеокарт — в основном флагманские модели GeForce RTX 3090 FE. Российские спекулянты предлагают приобрести их по цене от 150 до 200 тысяч рублей. Напомним, что рекомендованная стоимость данной видеокарты, по которой они делали покупки в официальном магазине, составляет 136 990 рублей.

Также уже появилось несколько объявлений о продаже младшей версии GeForce RTX 3070 Founders Edition. Карта предлагается к приобретению за 70 тысяч рублей вместо официальных 45 490 рублей, за которые она продавалась компанией DiHouse. Предложений о продаже версии GeForce RTX 3080 Founders Edition пока нет, но вполне возможно, что в ближайшие дни на Авито появится больше предложений.

Похоже, что несмотря на старания NVIDIA по отсеву ботов и спекулянтов, а также задержку релиза модели GeForce RTX 3070 на несколько недель во всём мире и в России (а карты GeForce RTX 30-й серии в исполнении Founders Edition у нас появились позже остальных стран), всё это не возымело никакого положительного эффекта. Видеокарты по-прежнему находятся в жутком дефиците везде и раскупаются за считанные минуты.

Утешением тут может быть то, что россияне оказались не одиноки в своей проблеме. Некоторые популярные западные блогеры тоже пожаловались на то, что не смогли приобрети эталонный образец GeForce RTX 3070. Дело в том, что на некоторых западных рынках NVIDIA решила продавать эталонные образцы через крупные розничные сети магазинов. Например, по данным YouTube-блогера и инсайдера под ником NotAnAppleFan, сайты британских магазинов Scan и Overclockers.co.uk постоянно «падали» от наплыва посетителей, желающих купить младшую модель GeForce RTX 30-й серии, либо видеокарты моментально раскупались, как только появлялись в наличии.

По данным ресурса Overclock3D, некоторые британские покупатели даже ночевали у одной из розничных точек местного крупного ретейлера Scan, чтобы точно одним из первых купить заветную видеокарту GeForce RTX 3070.

С неэталонными вариантами GeForce RTX 3070 ситуация оказалась немногим лучше. Некоторые пользователи Сети отмечают, что в своих местных магазинах карты в различных вариантах были доступны только в количестве нескольких десятков штук. Часть ретейлеров, как выяснилось, вообще отказались от продаж GeForce RTX 3070 в виде отельного продукта, предлагая видеокарту только в составе нового игрового компьютера.