Некоторые недавно добавленные функции Windows 10 исчезли в новой предварительной сборке ОС

Корпорация Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 10 под номером 20246. Уже сейчас Windows 10 Insider Preview Build 20246 доступна участникам инсайдерской программы в раннем доступе (Dev Channel). В первую очередь сборка любопытна тем, что в ней удалены некоторые функции и улучшения, которые были совсем недавно добавлены в операционную систему.

Согласно имеющимся данным, из новой предварительной сборки Windows 10 исчез добавленный недавно инструмент выбора смайлов, сенсорная клавиатура в стиле Windows 10X, а также новый интерфейс голосового набора текста. Примечательно, что все три функции были объединены в Windows 10 Build 20206, которая вышла в раннем доступе в сентябре этого года.

Ещё одно изменение новой сборки ОС касается приложения «Календарь». Дело в том, что разработчики приняли решение об удалении предварительной версии приложения, которое теперь вернулось к своему привычному виду. Ещё стоит отметить добавление поддержки команды wsl.exe --install, использование которой позволяет осуществить автоматическую установку дистрибутива Linux. По имеющимся данным, упомянутая команда позволяет желающим настроить Linux-подсистему Windows Subsystem For Linux и получить готовый к работе экземпляр WSL.

Также остаются неизвестными планы Microsoft относительно графика выпуска крупных обновлений для своей программной платформы. Многие специалисты считают, что разработчики перестанут выпускать функциональные обновления для Windows 10 два раза в год. Предполагается, что Microsoft откажется от выпуска обновления Windows 10 21H1, или же оно станет незначительным, приносящим вместе с собой общие исправления и улучшения. Что касается следующего крупного функционального обновления ОС, то, вероятнее всего, оно будет запущено осенью 2021 года.

Стоит отметить, что исчезновение некоторых функций в новой предварительной сборке Windows 10 не означает, что к моменту запуска стабильной версии ОС всё будет выглядеть именно так. Не исключено, что разработчики вернут какие-то функции, добавят что-то новое или же откажутся от каких-либо элементов, посчитав их неперспективными. Поэтому сейчас трудно предугадать, каким именно будет следующее крупное обновление Windows 10.