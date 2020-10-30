Зонд OSIRIS-REx успешно законсервировал образцы астероида Бенну

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что автоматическая станция OSIRIS-REx успешно выполнила одну из своих главных задач — консервацию образцов пород астероида Бенну.

Напомним, что станция OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) отправилась к названному космическому телу в 2016 году. Задачей миссии стал сбор частиц с поверхности астероида.

Немногим больше недели назад зонд соприкоснулся с поверхностью Бенну и захватил образцы пород. Однако вскоре после этого выяснилось, что аппарат теряет драгоценные частицы: крупные крошки не позволили полностью закрыться створкам заборного механизма. Поэтому специалисты NASA поспешили инициировать процедуру консервации образцов.

Приготовления к выполнению важной операции начались ещё 24 октября. Станция OSIRIS-REx сейчас находится на расстоянии около 330 млн километров от Земли, а поэтому на прохождение сигналов управления требуется почти 20 минут. Столько же нужно на получение ответов от зонда.

Как теперь сообщается, после выполнения специальной последовательности действий собранные образцы помещены в контейнер Sample Return Capsule (SRC) для дальнейшего возвращения на Землю. Станция попрощается с астероидом Бенну в марте следующего года, а доставка пород ожидается 24 сентября 2023-го. После это специалисты смогут тщательно изучить образцы в лабораторных условиях.