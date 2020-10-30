Успех Ghost of Tsushima оказался сюрпризом даже для Sony

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) в интервью изданию Games Industry, помимо прочего, прокомментировал успехи самурайского экшена Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions.

По словам Райана, новое творение американской студии превзошло ожидания издательства как в плане финансов, так и теплоты приёма представителями профильной прессы.

«Давайте поговорим о Ghost of Tsushima, которая имела успех среди критиков и однозначно в финансовом плане до такой степени, какой мы и не предполагали», — поделился Райан.

Никакие цифры названы не были: в последний раз о продажах Ghost of Tsushima рассказывали в июле, когда самурайский экшен установил рекорд для игр Sony Interactive Entertainment по новой интеллектуальной собственности.

За три дня после релиза было продано свыше 2,4 млн копий Ghost of Tsushima. За прошедшее с тех пор время, по данным трекера Gamstat, проект привлёк ещё более 3,1 млн игроков.

Последним успехам Ghost of Tsushima наверняка способствует появившийся недавно в игре кооперативный режим «Легенды». Первый «легендарный» набег стартует сегодня, 30 октября.

Ghost of Tsushima вышла в июле текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Судя по размещённой на сайте Sucker Punch Productions вакансии, оставлять антураж феодальной Японии студия в ближайшем будущем не намерена.