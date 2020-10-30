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Компактная механическая клавиатура SPC Gear GK630K снабжена RGB-подсветкой с 18 эффектами

Марка SPC Gear, принадлежащая известному европейскому производителю компьютерных устройств SilentiumPC, анонсировала клавиатуру механического типа GK630K, которая поступит в продажу в первой половине ноября.

Новинка выполнена в компактном форм-факторе: в правой части отсутствует традиционный блок цифровых кнопок. Благодаря этому устройство подходит игрокам, участвующим в выездных турнирах, а также пользователям, которые хотят освободить место на рабочем столе.

Покупатели смогут выбирать между модификациями с переключателями Kailh Red, Kailh Brown и Kailh Blue. Функции Anti-Ghosting и N-Key Rollover обеспечивают корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок.

Клавиатура располагает многоцветной RGB-подсветкой с 18 режимами работы. Осуществлять персональную настройку и создавать собственные профили можно при помощи фирменного программного обеспечения SPC Gear.

Новинка имеет размеры 400 × 190 × 50 мм и весит 915 г. Для подключения к компьютеру служит съёмный кабель длиной 1,8 метра с коннектором USB. Устройство выполнено в классическом чёрном цвете.

Приобрести клавиатуру SPC Gear GK630K можно будет по ориентировочной цене 55 евро. 

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: silentiumpc, клавиатура, игровая клавиатура, механическая клавиатура
silentiumpc, клавиатура, игровая клавиатура, механическая клавиатура
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