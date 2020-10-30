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Зеркальный режим, нововведения и никакого шестого обелиска: свежие подробности ремейка Demon’s Souls

Творческий руководитель SIE Worldwide Studios Гэвин Мур (Gavin Moore) в интервью сразу нескольким зарубежным порталам, включая IGN, GameSpot и Polygon, раскрыл новые детали ремейка Demon’s Souls.

Как и предполагалось, в обновлённой версии культового экшена From Software не будет шестого обелиска: «Обсуждение было долгим и трудным. Шестого обелиска нет. В Nexus только пять обелисков».

Не станут в Bluepoint Games и SIE Japan Studio добавлять в игру и уровни сложности или изменять искусственный интеллект врагов. По словам Мура, при внедрении своего контента разработчики стараются не отходить от изначальной концепции.

Так, например, студии оставили без изменений систему мировых тенденций, влияющую на состояние локаций. В оригинальной Demon’s Souls механику толком не объясняли, а в ремейке понимание облегчит обновлённый интерфейс.

Уворачиваться от врагов теперь можно будет в восьми направлениях, а не четырёх

Уворачиваться от врагов теперь можно будет в восьми направлениях, а не четырёх

А вот засилье лечебных трав в инвентаре игроков разработчики намерены искоренить: в осовремененной Demon’s Souls целебные предметы будут сильнее ограничены в количестве и весить больше привычного.

Кроме того, авторы добавили в центральную локацию возможность сохранять своих персонажей и опцию перераспределения очков характеристик. И та, и другая операции предполагают «денежный» взнос.

Изменится и камера, которая в оригинальной игре проходила сквозь текстуры и застревала где ни попадя. Впрочем, при желании геймеры смогут переключиться на изначальную систему.

Искусственный интеллект противников в ремейке останется неизменным

From Software участие в разработке ремейка не принимала, но дала проекту своё благословение

Помимо прочего, в обновлённой Demon’s Souls появятся продвинутый фоторежим (он будет ставить игру на паузу, чего в оригинальном релизе не было) и графические фильтры, включая «классический».

Что касается упоминавшегося в описании дебютного трейлера Fractured Mode, то он в ремейке действительно остался — это специальный режим, в котором весь мир словно отражён в зеркале.

Ремейк Demon’s Souls поступит в продажу 12 ноября эксклюзивно для PlayStation 5. В рамках вчерашнего геймплейного трейлера разработчики продемонстрировали нескольких боссов и похорошевшее окружение.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: demon’s souls, bluepoint games, sie japan studio, sony interactive entertainment
demon’s souls, bluepoint games, sie japan studio, sony interactive entertainment
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