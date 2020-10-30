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Vivo выпустит доступный 5G-смартфон V2031EA с тройной камерой и 6,44" экраном

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл подробные технические характеристики смартфона среднего уровня Vivo V2031EA. Анонс этого аппарата ожидается в следующем месяце.

Reuters

Reuters

Известно, что в основу устройства положен восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц, обеспечивающий поддержку мобильной связи пятого поколения (5G). Это может быть чип MediaTek Dimensity 800U с графическим ускорителем ARM Mali-G57 MC3.

Смартфон оборудован 6,44-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. В область экрана встроен дактилоскопический сканер. Любителей автопортретов порадует фронтальная камера с 32-мегапиксельным сенсором.

Основная камера получила три датчика изображения: на 64, 8 и 2 млн пикселей. Они выстроены в ряд по вертикали в левом верхнем углу на тыльной панели корпуса. Последний имеет размеры 161 × 74,04 × 7,73 мм, а весит устройство 171,7 г.

Аккумулятор получил ёмкость 4020 мА·ч. Говорится о поддержке быстрой подзарядки, но её мощность пока не раскрывается. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 10. Покупатели смогут выбирать между модификациями с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон, 5g
vivo, смартфон, 5g
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