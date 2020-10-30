Следующая часть антологии The Dark Pictures выйдет в 2021 году и будет называться House of Ashes

Издательство Bandai Namco Entertainment и студия-разработчик Supermassive Games представили следующий самостоятельный хоррор в своём цикле The Dark Pictures Anthology.

Как и в прошлый раз, тизер грядущего ужастика был спрятан в предшествующей игре. В данном случае — The Dark Pictures Anthology: Little Hope, выпуск которой намечен на сегодня, 30 октября.

Название третьей части антологии The Dark Pictures разработчики ненароком раскрыли ещё в феврале 2019 года, когда зарегистрировали в США и Европе торговую марку House of Ashes.

Судя по опубликованному 50-секундному тизеру (официальной версии пока нет), события House of Ashes развернутся на Ближнем Востоке, а главными героями станут американские солдаты.

В ролике отряд военных исследует тёмную пещеру, где один из персонажей натыкается на статую, вероятнее всего, Пазузу — повелителя демонов ветров в шумеро-аккадской мифологии.

Какими-либо подробностями о проекте ни издатель, ни разработчики не поделились: заинтересованным игрокам придётся ждать официального анонса. Прошлый произошёл спустя полгода после обнаружения тизера.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes поступит в продажу до конца 2021 года. Список целевых платформ объявлен не был, однако на ПК и основных консолях проект наверняка появится.