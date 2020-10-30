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Xiaomi впервые в истории вырвалась на третье место на мировом рынке смартфонов

Глобальный рынок смартфонов, по сообщению  Counterpoint Technology Market Research, начал постепенно восстанавливаться после удара коронавирусной инфекции. При этом в рейтинге ведущих поставщиков наметились серьёзные изменения.

В третьем квартале текущего года в мировом масштабе было реализовано 365,6 млн умных сотовых аппаратов. Это на 4 % меньше в годовом исчислении, когда отгрузки равнялись 380,0 млн единиц. Однако по сравнению со второй четвертью года зафиксирован внушительный рост — плюс 32 %.

Крупнейшим поставщиком смартфонов по итогам прошлого квартала стал южнокорейский гигант Samsung с 79,8 млн отгруженных аппаратов и долей в 22 %.

На втором месте находится китайская Huawei с 50,9 млн поставленных смартфонов, что соответствует 14 % рынка. Под гнётом американских санкций позиции Huawei начали быстро ослабевать: годом ранее доля компании равнялась 18 %.

На третье место в глобальном масштабе впервые в истории вырвалась Xiaomi. За квартал компания отгрузила 46,2 млн смартфонов. Несмотря на пандемию и сложную экономическую обстановку, доля Xiaomi в годовом исчислении поднялась с 8 % до 13 %.

На четвёртом месте находится Apple с 11 % рынка. Далее следуют китайские компании OPPO и Vivo, каждая из которых контролирует примерно по 8 % отрасли.

Аналитики также особо выделяют компанию Realme: она увеличила поставки смартфонов на 45 % в годовом исчислении и на 132 % в квартальном. Итоговая доля Realme — 4 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, пандемия, xiaomi, аналитика, анализ рынка
смартфон, пандемия, xiaomi, аналитика, анализ рынка
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