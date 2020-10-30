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Недорогой смартфон iQOO получит экран HD+, ёмкую батарею и до 8 Гбайт ОЗУ

Компания Vivo, по информации сетевых источников, в скором времени представит под маркой iQOO доступный смартфон — устройство с шифром V2065A, изображения и характеристики которого опубликованы в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Vivo

Изображение Vivo

Новинка не получит поддержку 5G-сетей. Вычислительная нагрузка ляжет на неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью около 5000 мА·ч.

Говорится о наличии 6,51-дюймового экрана формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. Фронтальная камера сможет делать 8-мегапиксельные снимки. Конструкция тройной тыльной камеры предполагает наличие 13-мегапиксельного основного сенсора и пары 2-мегапиксельных датчиков.

В оснащение войдут боковой дактилоскопический сканер, слот microSD и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гбайт. Данные TENAA указывают на подготовку модификаций с 4, 6 и 8 Гбайт оперативной памяти.

Называются размеры и вес устройства — 164,41 × 76,32 × 8,41 мм и 192,3 г. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 10. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iqoo, vivo, смартфон
iqoo, vivo, смартфон
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