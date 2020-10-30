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Видео: NVIDIA показала технологию подавления шумов при трассировке лучей на примере Watch Dogs: Legion

NVIDIA Real-Time Denoiser (NRD) — это специальная библиотека для шумоподавления на основе данных пространства и времени при трассировке лучей. Она не зависит от используемого в игре графического API и предназначена для работы в условиях низкого числа лучей на пиксель. NVIDIA решила показать её преимущества на примере Watch Dogs: Legion, в которой есть поддержка RTX.

NRD использует входящие сигналы и условия окружения для получения результатов, сопоставимых с более детализированным просчётом. На видео хорошо видно, что лучей в Watch Dogs: Legion очень мало для полноценной трассировки — это и не удивительно, ведь в играх главное — производительность в реальном времени. И именно тут на помощь приходит NRD.

NVIDIA отвечает, что её технология проста для интеграции, работает быстро в реальном времени и повышает эффективность конвейера разработки. NRD разработана с прицелом для работы в условиях 1 луч на пиксель или даже 0,5 луча на пиксель. Поддерживаются такие графические API, как DirectX 11, DirectX 12 и Vulkan.

Трассировка лучей 4K в Watch Dogs Legion. Левое изображение — исходные данные; правое — обработанные через NRD

NRD может применяться при просчёте рассеянного освещения, отражений и теней на основе технологии трассировки лучей в реальном времени. NVIDIA очень гордится технологией. Стоит отметить, что в 2017 году компания разработала другой алгоритм шумоподавления при трассировке лучей в реальном времени — он назывался SVGF (Spatio-Temporal Variance-Guided Filtering). Так вот, NRD обеспечивает более высокое качество результата как при неподвижной картинке, так и в динамике, более мягкие и реалистичные тени и освещение при увеличении общей производительности примерно на 50 %. Ранее NVIDIA уже представила трейлер об RTX в Watch Dogs: Legion.

Изображение справа — NRD; изображение слева — SVGF

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, 3D-графика, 3D-технологии,
Теги: watch dogs, watch dogs: legion, rtx, трассировка лучей, nvidia
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