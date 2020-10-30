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Россия, Китай, Индия и ЮАР создадут первый в мире межконтинентальный канал квантовой связи

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям. Российские разработчики со своими зарубежными коллегами создадут первый в мире гибридный межконтинентальный канал квантовой связи протяжённостью свыше 10 тыс. км. Зашифрованные надёжнейшим в мире способом данные будут следовать маршрутом по волоконно-оптическим линиям на земле и по радиоканалам в космосе.

Проект реализуется в рамках международного гранта БРИКС при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. От холдинга «Швабе» в нем участвует Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова.

«Это действительно уникальная научно-исследовательская работа, объединившая ведущих ученых четырех стран. ЮАР выступает головным исполнителем проекта, Китай отвечает за направление спутниковой квантовой связи, Индия — за моделирование волоконно-оптических коммуникаций. Наши специалисты в составе российской научной группы разрабатывают инновационное оптическое волокно», — рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

Программа научно-исследовательской работы рассчитана на три года. Но она заложит основу для дальнейшего развития науки и техники в области квантовых коммуникаций. Квантовая связь, простейшей реализацией которой представляется распределение криптографических ключей, обеспечит не только надёжное шифрование данных, но также гарантирует полную осведомлённость о компрометации шифров. Это происходит по причине использования основ квантовой механики в аппаратуре по распределению ключей. Ключи передаются одиночными фотонами, и перехват любого из них информирует стороны связи о вмешательстве извне либо об ошибках передачи. Передача зашифрованного сообщения происходит только после того, как квантово-распределённый ключ передаётся без признаков вмешательства.

По итогам проекта главным его результатом станет организация квантового канала связи между университетами четырёх стран, занятых в разработке.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, на острие науки, российская наука и промышленность,
Теги: ростех, российские разработчики, квантовая физика, связь, криптография
ростех, российские разработчики, квантовая физика, связь, криптография
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