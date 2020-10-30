К 2023 году в российских 5G-сетях будет только около 200 тыс. абонентов

Государственная корпорация Ростех и компания «Ростелеком», по сообщению газеты «Ведомости», разработали по соглашению с правительством план развития сотовых сетей пятого поколения (5G) в нашей стране.

Внедрение технологий 5G в России сейчас буксует из-за споров по поводу выделения необходимого частотного ресурса. Для операторов оптимальным является диапазон 3,4–3,8 ГГц, однако он занят средствами связи силовых структур. В качестве альтернативы предлагаются частоты 4,8–4,99 ГГц, но они, по мнению телекоммуникационных компаний, не обеспечат полноценное развёртывание 5G.

В таких условиях на быстрое развитие 5G в России рассчитывать не приходится. В документах, подготовленных Ростехом и «Ростелекомом», говорится, что в 2023 году российские сети пятого поколения будут обслуживать лишь около 200 тыс. абонентов.

В 2024-м, как ожидается, количество 5G-пользователей в России может достичь 5 млн. Но для этого потребуются внесение изменений в существующие нормативные акты, разработка отечественного абонентского оборудования для массового рынка, облегчение операторам доступа к инфраструктуре и пр.

При благоприятном сценарии в 2030 году в РФ может насчитываться до 50 млн абонентов 5G-сетей. Впрочем, этот показатель пока не утверждён, как и разработанный документ в целом.