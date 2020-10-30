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Большой экран, 5G и Wi-Fi 6 по цене $750 — это новый смарт-холодильник экосистемы Xiaomi

Компания Viomi, входящая в экосистему Xiaomi, анонсировала умный холодильник 21Face 5GIoT, который можно будет приобрести по ориентировочной цене 750 долларов США.

Представленная новинка — это двухстворчатый холодильник внушительного объёма, который составляет 520 литров. Отмечается, что новинка может похвастать относительно небольшим уровнем шума, не превышающим 38 дБ.

Модель Viomi 21Face 5GIoT обладает развитыми коммуникационными возможностями. Как отражено в названии, предусмотрен модуль 5G для подключения к сотовым сетям пятого поколения. Кроме того, имеется адаптер Wi-Fi 6.

В правую створку холодильника интегрирован огромный сенсорный дисплей с диагональю 21 дюйм. Через него можно просматривать видеоматериалы, взаимодействовать с различными интернет-сервисами, организовывать сеансы связи и пр.

Новинка может выступать в качестве интеллектуального центра управления для контроля работы других бытовых приборов в умном доме. Причём команды можно отдавать при помощи голоса на естественном языке.

Поначалу Viomi 21Face 5GIoT будет предлагаться на китайском рынке. О сроках возможных поставок в другие регионы ничего не сообщается. 

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек,
Теги: холодильник, xiaomi, умная электроника, бытовая техника
холодильник, xiaomi, умная электроника, бытовая техника
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