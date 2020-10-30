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Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding

Основатель Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в интервью IGN прокомментировал засветившийся на своём столе концепт-арт якобы продолжения Death Stranding.

Напомним, в конце июня Кодзима опубликовал несколько фотографий своего рабочего места. На одном из снимков разглядели эскиз звездолёта с маркировкой «Бриджес», фигурирующей в экспериментальном экшене Kojima Productions.

Принимать упомянутые изображения за неофициальное подтверждение сиквела Death Stranding не стоит. По словам Кодзимы, такие наброски отражают не «большие планы, а всего лишь фрагменты новых идей».

Тот самый «тизер»

Тот самый «тизер»

«В ходе разработки игр я постоянно что-то придумываю. Это не большие планы, а всего лишь фрагменты новых идей. Сначала я размышляю об этом сам, потом объясняю другим, чтобы услышать их мнение», — рассказал Кодзима.

Иногда к процессу подключается ведущий художник Kojima Productions Ёдзи Синкава (Yoji Shinkawa): «Часто он рисует по мотивам моих идей, а через пару дней показывает мне. Недавний твит содержал один из таких набросков».

По неподтверждённой информации, Sony Interactive Entertainment уже расценивает Death Stranding в качестве франшизы. Планы на вторую (и не только) часть у Кодзимы, к примеру, есть.

Ранее Kojima Productions объявила набор в команду своего следующего проекта. В конце мая Кодзима обмолвился, что до недавнего времени занимался разработкой двух игр, но одна из них по неизвестной причине была отменена.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: death stranding, kojima productions
death stranding, kojima productions
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