Правительство Китая начало субсидировать городские программы развития транспорта на водороде

Как сообщают японские источники, в Китае в сфере развития инфраструктуры и транспорта на топливных элементах возникла ситуация «золотой лихорадки». С прошлого месяца центральные власти страны перешли от субсидирования производства автобусов и грузовиков на топливных ячейках к предоставлению субсидий на создание заправочных водородных станций и производства запчастей для автомобилей на топливных ячеек.

Китайские производители коммерческого транспорта — автобусов и грузовиков в первую очередь — в основном полагаются на импортные комплектующие. В первую очередь — это поставки топливных ячеек из Японии от лидеров в этой области компаний Honda Motor и Toyota Motor. Японцы боятся утечки технологий и не собираются строить в Китае заводы по выпуску топливных ячеек. Для Китая со временем это станет неприемлемым. Поэтому власти начали поддерживать местный бизнес, который намерен развивать выпуск комплектующих на месте.

Для китайских городов новая инициатива правительства означает финансирование масштабных инфраструктурных проектов по созданию «транспортных коридоров» для машин на «новой энергии». Прежде всего — это заправочные станции, которые заправляют машины на топливных ячейках водородом. Для Китая это не только улучшение экологии — двигатели на топливных элементах выбрасывают в окружающую среду воду, а не продукты горения бензина или дизеля, но также снижение зависимости от поставок нефти, а страна на 70 % зависит от импорта этого ресурса. Водород же в Китае в избытке получают в качестве побочного продукта сталелитейного и химического производства.

Согласно новому плану китайского руководства, к 2035 году продажа новых автомобилей в стране на традиционных бензиновых или дизельных ДВС будет прекращена. По этому плану через 15 лет на долю новых машин на топливных элементах ежегодно будет приходиться до 5 % продаж. Очевидно, в массе топливными элементами предполагается оснащать городской общественный и грузовой транспорт, а это прерогатива городских властей. Поэтому субсидии мэриям будут как никогда кстати. Это суммы до 1,7 млрд юаней ($253 млн) на четыре года. Города уже начали подавать заявки на участие в программах.