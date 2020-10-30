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ASUS запустила акцию для своих пользователей, чтобы поддержать их во время пандемии

На правах рекламы

Компания ASUS поддержала своих пользователей в период пандемии коронавируса, запустив вместе с официальным сервисным центром ASUS24 новую акцию.

В рамках акции, которая проходит с 20 октября по 30 ноября, владельцы ноутбуков ASUS, живущие в Москве или Московской области, не будут платить за доставку устройств до сервисного центра и обратно. Акция распространяется на все ноутбуки производства ASUS, приобретённые на территории Российской Федерации, как с действующей гарантией, так и для тех, чей период гарантийного обслуживания уже завершился.

После оформления заявки на сайте официального сервисного центра за ноутбуком приедет курьер. Он отвезёт устройство в сервисный центр и бесплатно доставит его обратно после ремонта. Для участия в акции необходимо подать заявку на официальном сайте сервисного центра asus24.ru.

Компания ASUS заботится о своих клиентах и призывает всех, по возможности, оставаться дома во время пандемии COVID-19. Новая акция позволит владельцам ноутбуков ASUS не выходить из дома, если их устройствам понадобится сервисное обслуживание.

Для всех, кто оформит обращение в сервисный центр через сайт, будет действовать скидка на обслуживание в размере 10 %. Для клиентов, оформивших заявку до 21 ноября, диагностика ноутбука проводится бесплатно.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: asus, ноутбук, акция, сервис-центр, скидки
asus, ноутбук, акция, сервис-центр, скидки
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