Alphabet снова наращивает прибыль благодаря возвращению рекламодателей к Google

Alphabet, материнская компания Google, сообщила, что по результатам третьего квартала снова вернулась к росту доходов: предприятия, переставшие из-за пандемии COVID-19 покупать рекламу, возобновили маркетинговую активность и снова обратились к услугам крупнейшей рекламной площадки в Сети.

В этом году миллиарды пользователей Google тратят больше времени на онлайн-активность и развлечения, пытаясь избежать заражения. Но во II квартале многие рекламодатели прекратили раходовать средства на рекламу, поскольку исчезли такие сферы, как путешествия и отдых в других странах. Благодаря тому, что в III квартале мировая экономика снова начала расти, рекламодатели устремились к Google, чтобы сообщить покупателям о новых услугах и предложениях. Рекламные аналитики заявили, что Google также выиграла от расходов на политическую рекламу в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

По словам финансового директора Alphabet Рут Порат (Ruth Porat), продажи рекламы резко выросли во всех регионах и отраслях. Например, выручка в США увеличилась на 15 % в III квартале по сравнению с 1 % во II квартале. Она отказалась сказать, была ли тенденция устойчивой, ведь в IV квартале Европа и другие регионы снова ввели карантинные меры из-за значительного увеличения количества инфекций. «Хотя мы довольны нашими результатами в III квартале, очевидно, что во внешней среде существует неопределённость», — сказала госпожа Порат.

Облачный бизнес Google оставался практически неизменным по сравнению со II кварталом, как и продажи приложений, оборудования и подписок.

Alphabet заявила, что с IV квартала выделит облако в отдельную подотчётную единицу, фактически исключив финансовые результаты облачных вычислений из своего подразделения Google и предоставив инвесторам первое представление о прибыльности этого бизнеса.

Рут Порат сказала финансовым аналитикам, что компания не будет сокращать расходы на облачное подразделение, хотя новая волна карантинных мер в связи с COVID-19 может повлиять на спрос на рекламу. «Мы активно инвестируем в облачные технологии, учитывая возможности, которые видим, и тот факт, что мы, откровенно говоря, пришли в эту сферу позже наших конкурентов»,— сказала она.

Восстановление Alphabet последовало за первым с момента выхода на биржу в 2004 году падением доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который был зафиксирован во II квартале. Продажи в III квартале составили $46,2 млрд, что на 15 % больше, чем годом ранее. Прибыль Alphabet составила $11,2 млрд, или $16,4 на акцию. Прибыль выросла за счёт сокращения расходов на маркетинг и поездки — в частности, 20-процентного сокращения расходов на оборудование и создание рабочих мест.

Продажи рекламы Google составили 80 % доходов Alphabet, причём заметный рост произошёл в каждом сегменте рекламного бизнеса, где технологии Google доминируют в онлайн-пространстве, включая поиск, YouTube и Интернет в целом. Повсеместное распространение и популярность сервисов Google привели к тому, что на прошлой неделе правительство США подало в суд на компанию за использование монопольного положения в сфере поиска и подавление конкуренции. Другие регулирующие органы в США и других странах выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности пользователей и цензуры.

Возможно, по результатам расследований Google придётся внести дорогостоящие изменения в управление и технологии. Но глава Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил в четверг, что рассмотрение всех этих жалоб создаст лишь определённость, ясность и возможности.

Президент США Дональд Трамп сослался на иск своей администрации во время предвыборной кампании, среди прочего отметив: «С крупными технологическими компаниями нужно поговорить и, вероятно, в той или иной форме их нужно остановить, потому что они отнимают ваши права».