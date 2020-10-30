Часть экипировки из расширенного издания ремейка Demon’s Souls не позволят получить в самой игре

Ютубер Майкл Сэмюэлс (Michael Samuels), более известный под псевдонимом VaatiVidya, у себя в микроблоге обратил внимание на ранее незадокументированную особенность расширенного издания ремейка Demon’s Souls.

Напомним, анонсированная в конце сентября Deluxe-версия проекта стоимостью 6899 рублей предложит целый ряд внутриигровых бонусов: от расходуемых предметов до дополнительной экипировки.

Согласно обновлённой недавно странице ремейка Demon’s Souls на официальном сайте PlayStation, некоторые из содержащихся в составе расширенного издания вещей нельзя будет раздобыть в самой игре.

Речь, в частности, идёт о доспехах красноглазого рыцаря, броне правителей Болетарии и ритуальном клинке — ни одного из трёх предметов экипировки в оригинальной Demon’s Souls не было.

Остальной контент из списка благодаря расширенному изданию можно будет получить раньше времени: например, разнообразные зёрна (крупицы в прошлой редакции страницы), временно повышающие ту или иную сопротивляемость героя.

Ранее творческий руководитель SIE Worldwide Studios Гэвин Мур (Gavin Moore) заверил, что при внедрении своего контента разработчики ремейка стараются не отходить от изначальной концепции.

Ремейк Demon’s Souls поступит в продажу 12 ноября эксклюзивно для PlayStation 5. Игра поддерживает два режима графики: кинематографический (4K при 30 кадрах/с) и повышенной производительности (динамическое 4K при 60 кадрах/с).