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Пандемия вернула к жизни рынок планшетов: продажи взлетели на четверть

Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что мировой рынок планшетов в третьем квартале показал буквально взрывной рост. Причина — пандемия, спровоцировавшая потребность в дополнительных компьютерных устройствах для работы и развлечений.

В третьем квартале текущего года отгрузки планшетов в глобальном масштабе достигли 47,6 млн штук. Это на четверть — 24,9 % — больше по сравнению с прошлогодним результатом, когда поставки равнялись 38,1 млн единиц.

Первое место в рейтинге крупнейших поставщиков продолжает удерживать Apple с долей в 29,2 %. Поставки устройств семейства iPad в годовом исчислении поднялись на 17,4 %.

На второй строке находится южнокорейский гигант Samsung, контролирующий 19,8 % отрасли. Причём спрос на планшеты этой компании по сравнению с третьей четвертью 2019-го подскочил практически вдвое — на 89,2 %.

Замыкает тройку Amazon с 11,4 % отрасли. Далее следуют Huawei и Lenovo, результат которых составляет 10,2 % и 8,6 % соответственно. Все прочие поставщики сообща контролируют пятую часть мирового рынка планшетов — приблизительно 20,9 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: планшеты, idc, пандемия, аналитика, анализ рынка
планшеты, idc, пандемия, аналитика, анализ рынка
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