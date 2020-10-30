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Ubisoft: уход Мишеля Анселя не помешал разработке Beyond Good & Evil 2

Портал Twinfinite со ссылкой на недавний финансовый отчёт Ubisoft сообщил, что французское издательство рассказало о ходе разработки Beyond Good & Evil 2 в отсутствии Мишеля Анселя (Michel Ancel).

Напомним, во второй половине сентября знаменитый гейм-дизайнер объявил об уходе из игровой индустрии в целом и Ubisoft в частности. Ансель числился руководителем производства проекта.

Решение Анселя застало Ubisoft врасплох: после себя разработчик оставил лишь один лист бумаги с восемью пунктами, описывающими основное видение Beyond Good & Evil 2.

По словам директора и сооснователя Ubisoft Ива Гиймо (Yves Guillemot), даже без моральной помощи со стороны Анселя разработка Beyond Good & Evil 2 «продвигается очень хорошо».

«Мир [Beyond Good & Evil] действительно фантастичен — как видите, Netflix даже решила превратить эту вселенную в фильм. Так что команда добилась большого прогресса, и разработка продвигается очень хорошо», — заявил Гиймо.

Кадр с демонстрацией Beyond Good & Evil 2 от 2018 года

Кадр с демонстрацией Beyond Good & Evil 2 от 2018 года

Вскоре после ухода Анселя французская газета Liberation обвинила прославленного гейм-дизайнера в неумелом и не всегда адекватном руководстве. Сам разработчик, само собой, все упрёки журналистов отвергает.

Согласно февральскому финансовому отчёту Ubisoft, Beyond Good & Evil 2 выйдет не раньше апреля 2021 года. Французское издательство уже окрестило игру проектом АААА-класса.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение,
Теги: beyond good & evil 2, ubisoft
beyond good & evil 2, ubisoft
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