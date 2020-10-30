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Xiaomi оборудует смартфон Redmi K40 пока не представленным процессором Snapdragon

Китайская компания Xiaomi, по сообщениям сетевых источников, до конца текущего года анонсирует смартфоны среднего уровня серии Redmi K40, наделённые поддержкой мобильных сетей 5G.

Изображение mi.com

Изображение mi.com

Один из представителей будущего семейства уже замечен на сертификационных сайтах. Устройство фигурирует под кодовым обозначением M2011K2C. Утверждается, что в основу аппарата ляжет пока не представленный официально процессор Qualcomm.

Речь идёт о чипе Snapdragon 775G с интегрированным 5G-модемом. Если верить имеющимся данным, это изделие будет производиться по 6-нанометровой технологии. Процессор обеспечит поддержку до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 RAM и быстрых флеш-накопителей стандарта UFS 3.1.

Помимо модели Redmi K40, компания Xiaomi, как ожидается, анонсирует более производительную версию Redmi K40 Pro. Её «сердцем» якобы послужит чип Snapdragon 875, который объединит восемь вычислительных ядер, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Компания Qualcomm наметила на 1–2 декабря ежегодное мероприятие Tech Summit. Именно на нём состоится презентация новых мобильных процессоров. Одновременно могут дебютировать и смартфоны серии Redmi K40. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, redmi, смартфон
xiaomi, redmi, смартфон
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